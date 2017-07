Fusilli ai broccoli e curcuma

PROCEDIMENTO

Ricavate le cimette di broccoli, lavatele e scottatele in acqua bollente per una decina di minuti. Scolatele in una ciotola con acqua e ghiaccio per fare in modo che mantengano il colore brillante. Soffriggete dolcemente nell'olio l'aglio e le acciughe, quando queste si saranno sciolte aggiungete le cimette ben scolate e fatele insaporire per 5 minuti.