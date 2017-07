DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La frittata di albumi è un secondo piatto vegetariano e leggero realizzato con i soli albumi delle uova, arricchito da passata di pomodoro e provola. La frittata di albumi è una perfetta ricetta anti spreco, per impiegare quegli albumi che magari sono avanzati da qualche preparazione precedente! Leggera e soffice, la frittata di albumi è senza colesterolo perché non è realizzata con i tuorli e si può personalizzare come più vi piace. Io ho realizzato dei simpatici rotolini farciti!