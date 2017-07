DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Fish and chips è probabilmente la ricetta inglese più famosa: merluzzo impanato e patate, fritti e serviti caldi! Una ricetta semplice e gustosa da fare quando si ha voglia di coccole salate. Se vi capita di passeggiare per le strade di Londra, noterete che ogni angolo è buono per assaggiare fish and chips caldi e croccanti, avvolti nella carta di giornale o nella carta per fritti. Se preferite entrare nei locali che lo preparano e mangiare al tavolo, probabilmente potrete accompagnare il vostro fish and chips con tantissimi tipi di salse! Fra esattamente 2 mesi sarò a Londra per una mini vacanza natalizia e potrò raccontarvi se è davvero così.