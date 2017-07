Fileja alla tropeana

PROCEDIMENTO

Fate saltare le verdure per qualche minuto, quando saranno ancora croccanti aggiungete i pomodori a pezzetti e regolate di sale. Proseguite la cottura ancora per qualche minuto, tutte le verdure dovranno essere ben sode. Profumate con tanto basilico fresco.

Lo sapevate che...

I condimenti più comuni utilizzati in Calabria per questo delizioso formato di pasta fatta in casa sono la 'nduja, la cipolla rossi o sughi a base di legumi come fagioli o ceci.