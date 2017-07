DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

I fagioli alla messicana sono un secondo piatto originario del centro America preparato con fagioli e salsiccia di suino insaporiti da un sugo piccante di pomodoro. Perfetti come secondo piatto o anche come piatto unico, i fagioli alla messicana si preparano con due tipi di fagioli, i cannellini (piccoli e teneri) e i borlotti (più grandi e consistenti). Immancabili in questo piatto sono il tocco piccante del peperoncino e le fette croccanti di pane casereccio!