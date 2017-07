Cupcake al cacao e frosting di ricotta

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI 18 cupcakes

I cupcake al cacao sono dei golosi dolcetti preparati con una base soffice al cacao farcita in superficie con una delicata crema di ricotta e maraschino. Per renderli più scenografici, ho colorato il frosting di ricotta con il colore verde per alimenti ma, se preferite, potete scegliere un altro colore o lasciare la crema bianca e decorarla con gocce di cioccolato o confettini colorati!