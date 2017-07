26 maggio 2016 13:06 Crostatine con crema pasticcera salata e pere caramellate

INGREDIENTI Per la pasta frolla salata farina 00 250 g

burro 120 g

uovo 1

timo

origano

maggiorana

sale

pepe Per la crema pasticciera salata latte fresco intero 300 gr

panna fresca liquida 100 gr

Grana Padano 80 gr

tuorli 4

amido di mais 18 gr

sale q.b

zafferano 1 bustina Per le pere caramellate pere coscia 3

zucchero di canna 40 gr

burro 20 gr

zucchero a velo q.b

foglioline di menta

sale q.b Per decorare foglioline di menta

PROCEDIMENTO

Per prima cosa prepariamo la pasta frolla salata: mettiamo nella tazza di un food processor il burro freddo, la farina e frulliamo per qualche secondo fino ad ottenere una consistenza simile a quella della sabbia. Aggiungiamo anche il Grana Padano grattugiato, un pizzico di sale e pepe e le erbe aromatiche che daranno sapore e freschezza alla frolla. Dopo di che trasferiamo tutto sul piano di lavoro e terminiamo di impastare a mano. Avvolgiamo la frolla nella pellicola trasparente e lasciamola riposare il frigorifero per almeno 30 minuti.

Intanto prepariamo la crema pasticciera che andrà a farcire la nostra crostatina: mettiamo in una tegame tutti gli ingredienti insieme e lasciando addensare a fuoco medio. Prima di utilizzarla, facciamola raffreddare in frigorifero coperta dalla pellicola.

Riprendiamo la nostra frolla e prepariamo i gusci delle crostatine salate. Lavoriamola con il matterello, prendiamo un coppa pasta e ritagliamo dei cerchi. Una volta pronti, imburriamo gli stampini da crostatine che abbiamo scelto e ci adagiamo all’interno i cerchi di pasta frolla facendo aderire bene l’impasto sia sul fondo che sui bordi. Adagiamo sulla base di ogni crostatina un cerchietto di carta forno e versiamo all’interno le sfere di ceramica fino ad arrivare al bordo; le sfere terranno l’impasto in forma e non gli consentiranno di gonfiarsi in modo antiestetico.

Prepariamo adesso le pere caramellate che serviranno per arricchire ulteriormente le nostre crostatine. Le sbucciamo, le puliamo e le tagliamo a quarti. Le facciamo sbianchire immergendole per un minuto in un tegame con acqua bollente; in questo modo eviteremo che diventino nere. Facciamo sciogliere in una padella il burro insieme allo zucchero di canna e, una volta che il composto sarà diventato dorato, ci adagiamo le pere che lasciamo insaporire e caramellare per qualche minuto. Aggiungiamo un pizzico di sale per dare un po’ di contrasto al dolce del caramello.

Dopo aver realizzato anche una bella decorazione per le nostre crostatine, non ci resta che assemblarle. Trasferiamo la crema in una sac a poche, tagliamo la punta e farciamo i gusci di sfoglia riempiendoli quasi completamente. Mettiamo un quarto di pera tagliato a fettine su ogni crostatina; prendiamo la decorazione di frolla a forma e la adagiamo sulla crema con la parte bombata verso il basso. Terminiamo con una spolverizzata di zucchero a velo e una fogliolina di menta.