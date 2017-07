DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone

La crostata alla confettura di pesche è un dolce perfetto per la colazione o per uno spuntino pomeridiano. Con una base di pasta frolla semplice e una spolverizzata di zucchero a velo, la crostata alla confettura di pesche piace a tutti e potete conservarla per almeno una settimana.