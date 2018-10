La crostata di fichi e noci è un dolce goloso realizzato con una base di pasta frolla alle noci farcita con una crema di uova, zucchero e arancia candita. I fichi utilizzati per decorare questa crostata non dovranno essere troppo maturi, altrimenti in cottura si sfalderanno inevitabilmente.

PROCEDIMENTO

Amalgamate velocemente gli ingredienti fino a formare un panetto liscio e morbido che farete riposare in frigorifero per 30 minuti avvolto da pellicola. Trascorso questo tempo, stendete la pasta frolla con il matterello su un piano infarinato e ricavatene un disco del diametro di almeno 26 cm. Foderate uno stampo circolare di 22 cm con la sfoglia ottenuta, modellando i bordi con le mani.

Bagnate e strizzate un foglio di carta da forno, ricoprite la superficie della pasta frolla e versatevi i legumi secchi per evitare che si gonfi in cottura. Infornate a 200° per circa 15 minuti. Nel frattempo sbattete le uova con lo zucchero, incorporate i cubetti di arancia candita e mescolate per amalgamare il tutto. Lavate i fichi senza eliminare la buccia,