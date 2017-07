Le crepes mele e uvetta sono un dessert ricco e goloso realizzato con crepes dolci farcite con cubetti di mele, cannella e uvetta. Perfette per ogni momento della giornata, le crepes mele e uvetta sono profumate e buonissime, con un ripieno quasi cremoso di mele e un aroma inconfondibile. Se preparate le crepes per i bambini potete sostituire il liquore con il succo d'arancia!

PROCEDIMENTO

Lasciate riposare la pastella per 30 minuti. Nel frattempo, sbucciate le mele, tagliatele a cubetti e cuocetele in padella insieme al liquore per una decina di minuti e con il copertchio.

Una volta cotte, morbide ma sode, profumate con la cannella e aggiungete l'uvetta ammollata in acqua tiepida e strizzata. Trascorso il tempo necessario per la pastella, scaldate una crepiera, o una padella antiaderente, del diametro di 18-20 cm a fuoco medio e ponetevi una piccola noce di burro per ungerla. Versate circa un mestolo di pastella sulla crepiera, avendo cura di inclinarla in modo che l’impasto ricopra uniformemente il fondo. Fate cuocere per qualche minuto, dopodiché sollevate la crepe con una spatola e fatela cuocere dall’altro lato fino a quando non sarà leggermente dorata.