Crema di cannellini con guanciale e cialda di formaggio

PROCEDIMENTO

Mettete in ammollo in una ciotola colma d’acqua con un pizzico di bicarbonato i fagioli cannellini per farli rinvenire. Dopo 12 ore vanno scolati e poi saranno pronti per la vellutata. In un tegame fate insaporire l’olio con l’aglio, il rosmarino e la salvia ed aggiungete i cannellini.