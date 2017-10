Coppette al cioccolato bianco e nocciola

Questa crema al cioccolato bianco e nocciole è perfetta per chiudere in dolcezza una cena, delicata e leggera. Potete prepararla in anticipo e conservarla in frigorifero nelle coppette coperte da pellicola trasparente fino a tre giorni.

PROCEDIMENTO

Ammollate i fogli di gelatina in acqua fredda per almeno 5 minuti. Versate i cioccolato spezzettato in una ciotola e fatelo sciogliere delicatamente a microonde o a bagnomaria. Scaldate anche il latte fino a farlo quasi sfiorare il bollore. Mescolate il cioccolato bianco per farlo sciogliere completamente. Strizzate la gelatina e versatela nel latte caldo. Girate per farla sciogliere completamente. Versate il latte in tre volte nel cioccolato bianco, non preoccupatevi se inizialmente vi sembrerà che si stiano formando dei grumi.