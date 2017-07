Il coniglio salvia e limone è un secondo piatto insolito ma gustoso. L’asprezza del limone accompagna il gusto deciso dei capperi e il profumo della salvia. Inizialmente ero scettica sulla preparazione del coniglio al limone, forse per la presenza di troppi aromi insieme. Mi sono dovuta ricredere, e il tocco dell’aceto balsamico ne è stata la conferma.

per 4 persone

limone non trattato

coniglio in pezzi

PROCEDIMENTO

Mettete in una ciotola le foglie di un rametto di salvia, il succo e la scorza grattugiata del limone, i semi di finocchio, 2 cucchiai d’olio, sale, pepe e fatevi marinare il coniglio al fresco per circa un’ora, girando di tanto in tanto.