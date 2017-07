La confettura di prugne è realizzata con le prugne gialle dalla forma allungata e potete trovarle facilmente intorno alla metà del mese di luglio. Il loro sapore dolce le rende perfette per una marmellata delicata e piacevole che avrà la consistenza giusta anche senza l’aggiunta di pectina. Per evitare che la confettura di prugne si attacchi al fondo della pentola, cuocete le prugne con la buccia e senza frullarle e, inoltre, mescolate il meno possibile.

PROCEDIMENTO

Lavate le prugne e privatele del nocciolo interno. Ponetele in una casseruola dal fondo spesso insieme allo zucchero e al succo di limone. Cuocete sul fuoco a fiamma bassa, mescolando di tanto con un cucchiaio di legno.

Utilizzate un frullatore a immersione se preferite eliminare i pezzi di frutta più grandi, avendo cura poi però di mescolare più spesso. Continuate la cottura fino a quando la marmellata non comincerà ad addensarsi. Verificate la consistenza ponendo un cucchiaio di confettura di prugne su un piattino che avrete preventivamente conservato in freezer per qualche minuto.