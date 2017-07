I ciuffi di patate farciti sono degli stuzzichini salati realizzati con tanti ciuffetti di patate lesse condite con uova e parmigiano, cotti al forno e farciti con mortadella e formaggio. Perfetti per un buffet o un brunch, i ciuffi di patate farciti sono ottimi anche come secondo piatto e divertenti e originali per i bambini. Ovviamente, una volta che avrete ottenuto i vostri ciuffi di patate dorati potrete farcirli con gli ingredienti che vi piacciono di più!

PROCEDIMENTO

Per preparare i ciuffi di patate, lessate le patate in acqua bollente per circa 40 minuti. Trascorso questo tempo, sbucciatele, schiacciatele con l’apposito attrezzo e raccoglietele in una ciotola insieme all’uovo, al parmigiano, sale e pepe. Amalgamate tutti gli ingredienti e riempite con l’impasto ottenuto una sac à poche con bocchetta a stella.

Formate tanti ciuffi di patate larghi circa 3 cm su una teglia rivestita di carta forno. Infornateli a 220° per circa 20 minuti per renderli leggermente dorati. Tagliate la mortadella in fettine non troppo sottili e rendetele tutte uguali ritagliandole con uno stampo d’acciao circolare largo più o meno come i ciuffi di patate.