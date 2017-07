Chef: Scialatielli mari e monti

PROCEDIMENTO

Mettere in una pentola olio, aglio e i gambi di prezzemolo e far soffriggere. Aggiungere le vongole, alzare il fuoco, aggiungere il vino e coprire con un coperchio.

Cuocere per un paio di minuti finchè le vongole non saranno aperte. Sgusciare le vongole e filtrare perfettamente l’acqua rilasciata dalle vongole. A parte pulire il broccolo, prelevare solo le cime piccole, scottarle in acqua bollente per alcuni secondi e raffreddare.

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e in una pentola mettere l’acqua delle vongole e le vongole sgusciate.

Scaldare e una volta cotta la pasta scolarla e versarla nella padella.

Finitura - Scottare la pasta nella padella e per ultimo aggiungere il broccolo e impiattare.