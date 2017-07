6 marzo 2016 12:00 Chef - Crostata di visciole

INGREDIENTI Per la frolla bretone burro 125 g

zucchero semolato 90 g

sale 1 g

tuorlo 45 g

farina panettone 125 g

baking 8 g Per la crema di ricotta ricotta di pecora 100 g

zucchero a velo 20 g

panna 50 g

vaniglia 1/2 bacca Per limone semicandito limone 30 scorza

zucchero 100 g

acqua 50 g

PROCEDIMENTO

Frolla bretone:

Tagliare il burro a cubetti e amalgamarlo allo zucchero. Aggiungere il tuorlo, il sale e il baking e amalgamare velocemente. Per ultimo, aggiungere la farina e amalgamare fino a che il composto non risulti ben omogeneo. Stendere la frolla fra due fogli di carta e riporla in frigorifero per almeno 8 ore.

Stendere la pasta frolla Bretone dell’altezza di circa 0,5 cm e copparla con uno stampo cilindrico. Riporre la frolla in forno all'interno dello stampo e cuocere per almeno 13 min a 160°c.

Una volta cotta raffreddare la pasta frolla bretone sempre all'interno dello stampo e poi sformare in un secondo momento in modo da evitare che si rompa facilmente.