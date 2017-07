Cheesecake allo yogurt senza uova

La cheesecake allo yogurt è un dessert fresco e goloso preparato con una base biscottata farcita con crema di yogurt e formaggio fresco. Che delizia! La base biscotto può essere realizzata con i biscotti secchi, i frollini o i savoiardi e potete decorare la cheesecake come preferite!

gelatina in fogli o colla di pesce

PROCEDIMENTO

Frullate finemente i biscotti, raccoglieteli in una terrina e mescolateli bene con lo zucchero e il burro fuso. Foderate uno stampo imburrato di 22 cm a cerchio apribile con la carta da forno. Distribuitevi bene il composto di biscotti e ponete in frigo per almeno un’ora.