Cavatelli con fagioli bianchi e peperoni cruschi

PROCEDIMENTO

Mettete a mollo i fagioli con acqua e bicarbonato per 12 ore. Preparate la pasta di semola, impastando gli ingredienti e realizzando un panetto che andrete ad avvolgere nella pellicola per 1 ora.

Intanto preparate il condimento: tagliate i pomodorini in quarti e scolate i fagioli ormai ammollati. Fate rosolare in un tegame con un filo d’olio un trito di carota, uno spicchio d’aglio e un peperoncino. Aggiungete i fagioli, i pomodorini, le erbe aromatiche e lasciate cuocere per 20 minuti.