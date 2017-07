Il casatiello è una torta salata lievitata tipica della tradizione pasquale di Napoli ripiena di salumi e formaggi e decorata con uova intere. Sostanzioso e scenografico, il casatiello si distingue dal tortano proprio per le uova intere crude e col guscio che sono "ingabbiate" sulla sua superficie e che vengono cotte in forno. Potete arricchire il ripieno del casatiello come vi piace di più, anche se la ricetta tradizionale prevede cubetti di caciovallo, pancetta e salame Napoli.

PROCEDIMENTO

Impastate la farina con il sale, lo strutto e il lievito sciolto in poca acqua tiepida. Rendete l'impasto morbido ma sodo aggiungendo la giusta quantità di acqua tiepida. Trasferite la massa in una ciotola infarinata e fatela lievitare per un'ora o fino al raddoppio di volume.

Formate un cilindro, sigillate bene le estremità e posizionatelo in un stampo liscio per ciambella unto di strutto. Fate lievitare per un'altra ora. Formate quindi delle fossette con il dorso di un cucchiaio e posizionate un uovo (ben lavato e asciugato) in ognuna di esse. Decorate ogni uovo con due striscioline di pasta incrociate.