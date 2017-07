carrot cake

PROCEDIMENTO

Pelare le carote e frullarle con il succo e la scorza di 1 arancia In una ciotola setacciare 150 gr di farina, 200 gr di farina di mandorle, 25 gr di fecola di patate e 1 bustina di lievito per dolci. In una capiente ciotola montare i tuorli (tenendo da parte gli albumi) con metà dose di zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungere il composto di uova alle farine precedentemente setacciate. Montare gli albumi a neve durissima aggiungendo il restante zucchero. Aggiungere gradatamente ai tuorli montati la purea di carote e arancio e il burro tiepido Versare gli albumi montati a neve sul composto e mescolare delicatamente dal basso verso l’altro fino ad ottenere un composto soffice e spumoso. Versare il composto in uno stampo precedentemente foderato di carta forno e cuocere per 35/40 minuti in forno preriscaldato a 180° C.