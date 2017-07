Carciofi al curry

PROCEDIMENTO

Pulite i carciofi eliminando i gambi e le foglie esterne più dure. Tagliateli a spicchi e teneteli in acqua e limone per non farli annerire. Affettate sottilmente la cipolla, tagliate le carote a bastoncini. Soffriggetele entrambi nell'olio, dopo qualche minuto unite i carciofi scolati.