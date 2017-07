DIFFICOLTA" difficile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 90'

PREPARAZIONE PORZIONI per 6 persone

I cappellacci di zucca sono un primo piatto tipico dell’Emilia Romagna realizzato con un formato di pasta fresca all’uovo ripieno di zucca, uova, parmigiano e pangrattato. La tradizione vuole che i cappellacci di zucca siano di forma quadrata, come i ravioli, o triangolari e io ho preferito di gran lunga la seconda opzione. Il ripieno dei cappellacci di zucca è delicato ma deciso, vi basterà condirli a strati, perciò, con burro fuso e parmigiano per esaltarne tutto il sapore. In alternativa, potete preparare un ragù!