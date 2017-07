I cantucci al cioccolato fondente sono la golosa variante ai classici cantucci alle mandorle. Perfetti per le feste di Natale, questi biscottini hanno un sapore fantastico grazie alla presenza dei datteri e del cioccolato ma, soprattutto, una crosticina delicata e croccante donata dallo zucchero a velo. Potete sostituire i datteri con altra frutta secca come le albicocche, i fichi o l’uvetta.

PROCEDIMENTO

Infornate a 180° per circa 10 minuti, lasciate intiepidire e tagliate ogni cilindro in tanti biscottini partendo dal lato più corto. Riposizionate i cantucci su una grata da forno con la parte tagliata rivolta verso l’alto e fate asciugare in forno per altri 5 minuti.