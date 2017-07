I canederli allo speck sono un primo piatto tipico della tradizione gastronomica del Trentino Alto Adige, in particolare della cucina tirolese. I canederli allo speck sono preparati con un impasto a base di pane, cipolle e speck, infarinati e poi cotti nel brodo di carne. Si tratta di un piatto indubbiamente sostanzioso, perfetto per le giornate più fredde e dal gusto eccezionale! Il tocco dell'erba cipollina fresca è immancabile e rende i canederli allo speck delicati e aromatici.

PROCEDIMENTO

Preparate il brodo di carne: ponete il pezzo di carne in una pentola capiente con l'acqua, le spezie e le verdure tagliate in pezzi grossi. Portate a ebollizione e cuocete a fuoco bassissimo per almeno 2 ore e mezza. Nel frattempo, tagliate lo speck e i panini (con tutta la crosta) in cubetti piccolissimi e della stessa dimensione.