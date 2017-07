Calamaro Ripieno

PROCEDIMENTO

Strisciare una scodellina con dell’aglio e poi aggiungere: pane raffermo, prezzemolo, sale, olio evo, pepe, pomodoro concentrato e le teste dei calamari tagliati finemente.

Farcire i calamari con un sac à poche e chiuderli con uno stuzzicadenti.

In una padella con un filo d’olio evo e uno spicchio d’aglio scottare i calamari e - appena caldi - bagnare con del vino.

Mettere un filo d’olio nella teglia, il timo e uno spicchio d’aglio e infornare per 15 minuti a 180 C°.

Preparare la salsa mettendo in un frullatore i pomodori secchi sott’olio e i capperi ed emulsionare con dell’olio.

Setacciare la salsa per ottenere una crema (di pomodoro e capperi). Una volta cotto e raffreddato il calamaro tagliarlo a medaglioni e disporlo nel piatto. Guarnire con la salsa, qualche fogliolina di spinacio e pezzetti di pomodoro secco.