I burritos di manzo sono uno degli street food più famosi della cucina messicana, realizzati con tortillas di farina farcite con carne di manzo e spezie. I burritos messicani prevedono solitamente un ripieno di sola carne ma le versioni più moderne, soprattutto statunitensi, hanno aggiunto fagioli, formaggio, riso, verdure, panna acida e guacamole. Io ho cercato di proporvi dei burritos di manzo facili e non troppo ricchi, cercando di non allontanarmi troppo dalla ricetta originale! Voi come li farcite?

PROCEDIMENTO

Preparate le tortillas: impastate (a mano o con la planetaria) farina, lievito e sale con acqua e olio. Lavaorate l’impasto fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo. Dividetelo in 4 palline e lasciatele riposare coperte per almeno 30 minuti.

Stendete quindi ogni pallina di impasto con il matterello per ottenere una sfoglia circolare il più possibile regolare. Cuocete le tortillas di farina su una crepiera rovente e fatele dorare da entrambi i lati. Una volta cotte tenetele sotto una campana di vetro affinché restino morbide. Versate l’olio in una padella e fatevi rosolare la carne a fuoco vivo.

Proseguite la cottura per altri 5 minuti, unite quindi il concentrato di pomodoro sciolto in un bicchiere di acqua calda. Cuocete la carne fino a quando l’acqua non sarà evaporata. Regolate di sale e lasciate riposare il ripieno per qualche minuto. Farcite ogni tortilla di farina con il ripieno di carne.