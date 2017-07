Le bruschette alla crema di melanzane sono un antipasto originale realizzato con fettine di pane abbrustolito farcite con crema di melanzane al prezzemolo. Gustose e facili da preparare, le bruschette alla crema di melanzane si preparano per un buffet o come antipasto. Provate la crema di melanzane anche come condimento per la pasta, non ve ne pentirete!

PROCEDIMENTO

Lavate e spuntate le melanzane, tagliate a fette nel senso della lunghezza e cospargetele di sale grosso per fare in modo che perdano il liquido amaro. Dopo circa un’ora, sciaquatele, asciugatele e tagliatele a cubetti. Scaldate l’olio in una padella, fatevi soffriggere l’aglio e l’acciuga per qualche istante, quindi unite i cubetti di melanzane. Cuocete a fuoco medio per 15 minuti circa, mescolando di tanto in tanto.