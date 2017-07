DIFFICOLTA" media

I bomboloni alla crema sono dei golosi dolci fritti, lievitati, farciti con crema pasticcera e cosparsi di zucchero semolato. I bomboloni alla crema sono un classico fra i dolci fritti, diffusi a Carnevale, ma non solo, in tutte le regioni d'Italia. Nel Lazio potrete sentirli chiamare bombe alla crema, o spesso potrete sentirli associare ai krapfen ripieni di confettura. Differiscono certamente nel ripieno o in alcuni ingredienti dell'impasto ma si tratta, in sostanza, in ogni caso di dolcetti lievitati e farciti come preferite di più. Questi bomboloni alla crema sono soffici e delicati, non troppo dolci e buonissimi anche dopo qualche giorno!