biscotti glassati

PROCEDIMENTO

Versare 250 gr di farina, un pizzico di sale, 150gr di burro, 2 tuorli, 1 bustina di vanillina, 150 gr di zucchero al velo in una ciotola capiente. Impastare fino ad ottenere una massa omogenea Stendere la pasta frolla fredda con un mattarello Con l’aiuto degli stampini realizzare biscotti di varie forme fino ad esaurimento dell’impasto Disporre i biscotti su una teglia rivestita di carta forno Cuocere per 10712 minuti in forno preriscaldato a 180°C

Decorazione

In una ciotola setacciare una busta di ghiaccia reale e aggiungere mescolando 12 ml di acqua In un’altra ciotola setacciare un’altra busta di ghiaccia reale , aggiungere mescolando 12 ml di acqua e qualche goccia di colore alimentare Sbattere fino ad ottenere una massa densa e liscia Con l’aiuto della tasca da pasticcere decorare i biscotti con le 2 ghiacce Disporre sulla ghiaccia le decorazioni di zucchero Lasciare indurire la ghiaccia (4 ore)