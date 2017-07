Bigoli con asparagi e cozze

PROCEDIMENTO

Per prima cosa pulite le cozze: mettetele ad aprire in una casseruola con aglio tagliato a fettine, olio, peperoncino, prezzemolo e pepe ed il coperchio. Quando si aprono spegnete il fuoco e copritele con la pellicola.

Pelate e tagliate gli asparagi, dopo di che saltateli in padella fino a farli diventare teneri: metà li frullate con il frullatore ad immersione. Nel frattempo sbriciolate in una ciotola la mollica di pane, il Grana Padano grattugiato, gli spicchi d'aglio tritati, il prezzemolo tritato rimasti, l’olio extravergine di oliva ed il pepe.

Disponete le cozze irrorate con un filo d’olio extravergine di oliva su una leccarda rivestita da carta da forno e infornatele in forno statico preriscaldato. A questo punto fate bollire l’acqua di cottura delle cozze in una pentola capiente e versate i bigoli. Alla fine aggiungete il prezzemolo tritato, gli asparagi e per ultime le cozze.