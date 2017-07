baccalà mantecato

Lievitati Pizza al baccalà

La pizza al baccalà è un lievitato salato molto gustoso realizzato con una base di pasta per pizza condita con pecorino dolce, pomodori secchi, olive nere e baccalà. In questi giorni il baccalà, in casa mia, si cucina in tutti i modi possibili e immaginabili :) Perciò, dopo averlo fritto, averne fatto zuppe e gustosi...