Amatriciana rivisitata

PROCEDIMENTO

Mettere a bollire l'acqua. Tagliare il guanciale a cubetti e farlo rosolare per 2 minuti.

Nel frattempo mettere in una ciotola la farina e le uova e mescolare. Spostare il composto su una spianatoia e impastare.

Aggiungere al guanciale la passata di pomodoro, 2 cucchiai di olio, il sale e il pepe. Coprire con un coperchio e lasciar cuocere per circa 15 minuti a fuoco basso.