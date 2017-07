DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 12 alici ripiene

Le alici ripiene fritte sono un secondo piatto gustosissimo realizzato con alici freschissime farcite con un ripieno di lattuga, pecorino e uova. Non potete capire quanto adoro le alici, in tutti i modi siano cucinate! Mia madre le cucina sempre semplicemente impanandole e friggendole ma io, come al solito, sono voluta andare oltre.. L’impiego della lattuga fresca come ripieno per il pesce è stata una scoperta sorprendente, le alici ripiene fritte sono di una bontà unica! La ricetta appartiene alla tradizione della cucina genovese, le ho già rifatte tantissime volte!