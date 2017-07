Alici fritte

olio di semi per friggere

PROCEDIMENTO

Pulite le alici eliminando la testa e il filo nero intestinale. Lavatele e asciugatele in modo grossolano con carta assorbente.

Impanate ogni alice nella farina di mais. Scaldate abbondante olio in una padella dai bordi alti e friggetevi le alici poche alla volta per qualche minuto, fino a quando non saranno dorate.