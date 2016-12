Una lunga colonna di auto, roulotte e caravan che da Udine Nord arriva oltre il nodo di interconnessione con la A4, a Palmanova. E' proprio qui, infatti, che si incrociano i flussi di traffico provenienti da Tarvisio al confine con l'Austria e dalla barriera di Trieste Lisert, punto d'ingresso in autostrada per chi arriva da Slovenia e Croazia. Flussi di traffico che, scrive Autovie venete in una nota, significano 2mila veicoli da un asse autostradale e 2mila dall'altro.



Altri rallentamenti sono stati segnalati un po' in tutta Italia. Viabilità Italia in un comunicato ricorda che sabato, dalle 8 e fino alle 16, e domenica 28 agosto, dalle 7 alle 22, è in vigore il blocco alla circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate. L'intensità del traffico e il rischio di incolonnamenti di veicoli "richiede un'ulteriore vigile attenzione a tenere comportamenti di guida molto prudenti e secondo le regole del codice della strada".