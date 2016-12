Verso una soluzione il caso dei 59 bambini congolesi adottati da famiglie italiane?

Si apre uno spiraglio di speranza per i 59 bambini di origine congolese adottati da genitori italiani e ancora bloccati negli orfanotrofi di Kinshasa e Goma . Il Comitato genitori adottivi Rdc (Repubblica Democratica del Congo) ha incontrato il ministro Maria Elena Boschi , da poco presidente della Cai, la Commissione adozioni internazionali. Come ha raccontato ai microfoni di Tgcom24 Alba Pavoni a nome del comitato, "il ministro ha dimostrato grande apertura e conoscenza del caso e piena consapevolezza di definirlo in tempi brevi. Avevamo in programma un presidio di due giorni ma non è stato necessario".

Continua Pavoni: "Il ministro ci ha rincuorato e rassicurato, segnando un netto distacco rispetto alla gestione precedente del caso. Il suo intendimento è di darci aggiornamenti entro una settimana, tempo necessario per fornirci una ricognizione dettagliata per la quale vuole avvalersi della collaborazione con il Ministero degli Affari esteri. Torniamo a casa rincuorati e fiduciosi che dalle parole si passi ai fatti".



In particolare, a bloccare l'arrivo in Italia dei 59 bambini sarebbe stato un motivo di natura burocratica: un presunto "giallo" sui documenti di viaggio dei minori forniti dall'Italia e sul quale finora la Commissione per le Adozioni internazionale non aveva fornito alcuna risposta.



I bambini più fortunati appena arrivati dalla Repubblica Democratica del Congo in Italia hanno voluto contribuire a modo loro alle attività del Comitato dei genitori e hanno realizzato un video in cui esclamano “Tutti i bimbi a casa, eh!". Non parlano ancora un italiano perfetto, ma hanno saputo fare una richiesta chiarissima nel video che potete visualizzare in alto.