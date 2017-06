Verona, anziani picchiati per 600 euro: "Abbiamo visto la morte in faccia"

"Siamo andati a letto a mezzanotte, all'una e un quarto li avevamo in casa in tre. Poi mi hanno preso a botte, avevano un coltello in mano", racconta Giuseppe Poltronieri. Ancora dolorante e pieno di ematomi, insieme alla moglie ricorda con lucidità quella notte di terrore trascorsa in ostaggio di una banda di malviventi.



Era da poco passata l'una quando i due coniugi pensionati vengono svegliati dalle urla della figlia. Davanti a lei tre malviventi incappucciati, con la torcia puntata, sono riusciti a introdursi in casa dopo aver divelto la grata della finestra. In un attimo marito e moglie vengono buttati giù dal letto e malmenati: gli aguzzini infatti, oltre ai soldi (600 euro) volevano anche l'oro di famiglia.



"Prima di scappare mi hanno strappato il braccialetto e gli orecchini. Io gridavo "le orecchie!" e loro mi dicevano di stare zitta", racconta Silvana Cantachin a Tgcom24. "A me sembravano albanesi o rumeni", precisa. Adesso i militari stanno dando la caccia alla banda che, con la stessa ferocia, ha già colpito tre volte in un mese in provincia di Brescia. Nel mirino dei malviventi sempre anziani e case isolate.