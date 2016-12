Venezia, prof di fisica di un istituto tecnico agli alunni: "Da oggi chiamatemi Cloe"

" Da oggi chiamatemi Cloe ". Venerdì, davanti agli alunni, ha esordito con queste parole Luca Bianco , professore di fisica dell'Istituto di Istruzione Superiore "Scarpa-Mattei" di San Donà di Piave (Venezia). Al suo primo giorno di ruolo è arrivato in classe vestito da donna, cosa che il prof non nasconde da tempo su Facebook. La notizia però non è andata giù a un genitore , che ha scritto un'email dove esprime le proprie critiche all'assessore regionale all'Istruzione e alle Pari Opportunità Elena Donazzo n , che ha postato la notizia sulla sua pagina del social network.

La scuola non sarebbe stata al corrente della scelta dell'insegnante. "Il giorno dell'accaduto mi aveva chiamato il preside – spiega il direttore dell'Ufficio scolastico territoriale Domenico Martino al Corriere del Veneto - ci ha detto che non era stato avvisato e ci ha chiesto come comportarsi. Ora devo sentire il direttore Beltrame. Personalmente penso che possa avere sbagliato il modo di comunicare la sua scelta, ma sono anche convinto che la scuola richieda competenze didattiche e che le scelte personali non rientrino certo nei compiti del docente".



Sulla pagina di Facebook dell'assessore Donazzon, invece, sono emersi commenti discordanti, molti dei quali in difesa del professore.