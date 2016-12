Venezia, niente smalto e trucco soft per le vigilesse

No allo smalto. Così come pure agli orecchini o altri abbellimenti femminili. E per tutti stop ai tatuaggi. A Venezia l'amministrazione ha deciso di varare regole più severe sull'estetica di vigili e vigilesse. Il nuovo Regolamento indica anche come deve presentarsi ogni vigile al lavoro. Sono misure per la sicurezza, spiegano dal Comune.

"C'è una ragione pratica: se scoppia è una colluttazione, i pendenti possono essere strappati", spiega al Corriere della Sera il comandante della polizia municipale di Venezia Marco Agostini in riferimento allo stop agli orecchini.



Nel dettaglio gli uomini non possono avere capelli lunghi e soprattutto truccarsi. Alle colleghe via libera ai capelli lunghi ma il look non deve essere "bizzarro o inusuale". Così come la tinta deve assomigliare al colore naturale. Giro di vite, poi, anche per il trucco che deve essere sobrio, fatto cioè di colori "tenui". Stop a unghie laccate, sopracciglia e ciglia finte. Niente tatuaggi, almeno quelli più visibili.