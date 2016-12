Treviso, i genitori arrivano in ritardo e l'asilo li multa: basta bambini "dimenticati" a fine giornata

Nel piccolo centro di San Vendemiano , provincia di Treviso , l'amministrazione comunale ha preso una decisione che fa discutere: una "multa" per i genitori che arriveranno in ritardo all'asilo nido e che quindi lasceranno i piccoli a scuola oltre l'orario di chiusura. Il nido di via Olivera chiederà infatti, una sanzione via via crescente oltre i cinque minuti di ritardo da parte di mamme e papà distratti o non puntuali.

Dieci euro di multa se l'arrivo dei genitori non va oltre i 29 minuti dal suono della campanella. Venti euro se il ritardo supera i 30 minuti, quaranta euro, infine per chi dimentica del tutto il bambino in classe, costringendo la maestra a custodirlo anche oltre l'orario coperto dal suo stipendio.



Non solo: per evitare che il nido diventi un "parcheggio" senza regole, saranno puniti anche i genitori che lasceranno i bambini in anticipo all'ingresso mattutino.



Il nuovo regolamento varato dal Comune del Trevigiano ammette deroghe di mezz’ora in ingresso e in uscita, ma solo nel caso siano almeno sei-otto famiglie ad avere la stessa esigenza. Il prolungamento di orario, però, sarà conteggiato a parte: in questo caso, la retta mensile sarà infatti 20 euro più cara del normale.