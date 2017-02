Sedazione profonda a Treviso: malato di Sla muore facendosi addormentare

"Si trattava di una chiara richiesta di sedazione basata su un evidente sintomo refrattario, dato da un'angoscia incoercibile anche con farmaci e trattamenti psicologici - spiegano gli infermieri di 'Cura con Cura', la società privata che dal 2015 si occupa dell'assistenza domiciliare del paziente - nonostante tutta l'umanità e la professionalità con cui il paziente è stato assistito nelle varie fasi della patologia".



Dino sapeva che gli rimanevano ormai pochi giorni di vita. "Mio marito era lucido - racconta la moglie - e ha fatto la sua scelta. Così, dopo l'ultima grave crisi respiratoria, è iniziato il suo cammino". La sera del 5 febbraio la Guardia medica ha aumentato il dosaggio del sedativo che già l'uomo prendeva via flebo e il giorno successivo la dottoressa dell'assistenza domiciliare ha iniziato a somministrare gli altri farmaci del protocollo.



"Non ha mai chiesto di spegnere il respiratore, nonostante la legge lo consenta nei casi di sedazione profonda - riferisce l'infermiera - anzi, lo terrorizzava l'ipotesi di morire soffocato. Ha optato per una scelta in linea con la legge, la bioetica e la sua grande fede". E soltanto poche ore fa, quando la moglie gli ha assicurato di aver fatto tutto quanto le aveva chiesto, Dino si è lasciato andare.