Polesine, la grande alluvione del 1951

Nel novembre del 1951 la regione del Polesine fu travolta da una terribile alluvione che causò 84 vittime e più di 180mila senzatetto. Riconosciuta come la prima grande catastrofe ambientale dell'Italia repubblicana, l'esondazione violenta del Po mise in ginocchio la società e l'economia delle campagne nel territorio della provincia di Rovigo e, in parte, di quella di Venezia. Il comune più colpito fu quello di Occhiobello, sulla riva sinistra del Po.