Padova, urla "Allah Akbar" tra i passanti: tunisino viene espulso

Bargaoui Marouene, 22enne tunisino, è stato espulso dal questore di Padova Gianfranco Bernabei dopo che alcuni giorni fa, in due diverse occasioni, aveva urlato "Allah Akbar" in Prato della Valle, nel centro del capoluogo, tra i passanti. Il primo episodio risale alla sera del primo luglio, poco prima di mezzanotte. In quell'occasione era stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.