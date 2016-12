Padova: uno stalker tirava escrementi e cadaveri di uccelli ai vicini

11:19 - Ha dell'incredibile ciò che è successo nella cittadina di Albisegnago, in provincia di Padova. Un uomo, al secolo Enrico Fiorese, era solito tirare sassi, escrementi e addirittura uccelli morti, a vicini e passanti.

Il 61enne, che coltivava questa particolare "passione", è stato ora fermato ed esiliato dal comune della sua città.

Tra i già citati "vezzi" dell'uomo, c'era però anche quello di abbaiare ai passanti: latrati che, come raccontano i nove vicini molestati, erano addirittura amplificati da una cassa.

A nulla sono serviti, per curarlo, gli interventi di vigili, medici e Tso (trattamento sanitario obblicatorio): per questo motivo, il Gip Domenica Gambardella ha dunque deciso di allontanarlo dalla propria residenza.