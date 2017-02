Melissa Satta plana sul Carnevale di Venezia

Tutti con il naso all'insù, al termine dei dodici rintocchi della "marangona", per vedere nel Volo dell'aquila la showgirl Melissa Satta planare dal Campanile di San Marco sulla piazza veneziana nell'ultima domenica di Carnevale. In un vaporoso abito dalle mille sfumature del blu, davanti a 50mila persone raccolte in piazza San Marco, la Satta è poi salita sul palco con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e gli organizzatori della manifestazione.