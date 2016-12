La porta in Marocco per presentarla ai genitori ma in realtà la rapisce: preso

L'ha convinta a partire con lui per il Marocco . Le avrebbe così presentato la sua famiglia. Ma una volta giunta in Nordafrica, la giovane vicentina , di origini marocchine, è stata rapita. A ideare e organizzare il sequestro è stato proprio il fidanzato, Chouichou Hamid , arrestato dai carabinieri del Ros con l'accusa di sequestro a scopo di estorsione. Ai genitori della ragazza erano stati chiesti 70mila euro di riscatto .

Erano stati proprio i familiari della ragazza a presentare una denuncia ai carabinieri di Treviglio, in provincia di Bergamo. I militari, in collaborazione con la polizia del Marocco, sono riusciti a individuare e a liberare la giovane. E ad arrestare i suoi sequestratori nella città di Fes.



Sulla base dei successivi accertamenti tecnici e delle testimonianze fornite dalla vittima e dai suoi familiari, è stato documentato il coinvolgimento del marocchino, fermato a Milano.



Il gip del capoluogo lombardo ha convalidato il fermo ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'uomo.