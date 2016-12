Isis, tre indagati a Belluno

20:10 - Tre persone sono indagate nel Bellunese per sospetti collegamenti con l'Isis. E' questo l'esito di una serie di perquisizioni realizzate dai carabinieri dei Ros in diverse località della provincia e in altre aree del Triveneto, nell'ambito dell'indagine su attività connesse all'islamismo più radicale. In seguito all'avvio dell'inchiesta, a fine agosto, erano risultati indagati cinque stranieri, presunti affiliati Isis, che avevano già lasciato il Paese.