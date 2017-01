Cinque mesi fa il parto quadrigemellare, mamma Judith a Tgcom24: "Grazie ai lettori per il sostegno e gli aiuti"

Cara redazione del Tgcom,

sono Judith, la mamma dei quattro gemellini nati ad agosto a Vigodarzere. Da quando avete pubblicato la nostra storia, stiamo ricevendo tante e-mail di mamme, papà e di tante famiglie italiane desiderose di aiutarci. Qualcuno si è offerto di farci arrivare il latte per i bambini, qualche altro i pannolini, qualcuno ci ha scritto per chiederci semplicemente che cosa poteva fare per noi. Una signora italiana, mamma di tre bambini, ci ha scritto che ci manderà i vestitini di quando i suoi figli erano piccoli. Abbiamo ricevuto una e-mail da Londra ed una dall'Inghilterra, due signore ci ha scritto per chiederci di che cosa avevamo bisogno. E una da un papà che diciassette anni fa ha avuto quattro gemelli, e che ci ha scritto di contattarlo perche’ vuole esserci vicino. Sono tanti messaggi di solidarietà, uno più bello dell'altro. Tutti questi messaggi ci scaldano il cuore.



Quando mesi fa sono rimasta incinta per la seconda volta (il mio primo figlio ha sei anni) non mi aspettavo certo che sarebbe stato un parto quadrigemellare. Dopo i primi controlli, i medici mi hanno detto che aspettavo dei gemelli. Prima sembrava che fossero tre, poi mi hanno comunicato che erano quattro. Non è stato un momento facile: i medici mi hanno detto che non avrei mai potuto portare a termine questa gravidanza, che era pericoloso per me e per i bambini e mi hanno consigliato di fare un aborto selettivo, cioè di fare un intervento per toglierne due. Ma c'era il rischio che anche gli altri due bambini morissero. Sono stati per me momenti difficili. Da mamma mi chiedevo: come posso decidere di uccidere due dei miei bambini, e come posso decidere questo lo tengo quest'altro deve morire. Qualcuno mi ha detto che avevo già un bambino piccolo, e che non potevo mettere a rischio la mia vita. Ma per una mamma non è facile fare una scelta del genere.



Alla fine mi sono detta che questi quattro bambini erano arrivati in maniera del tutto naturale, che ha fatto tutto la natura, e che se il Cielo me ne aveva mandati quattro in una volta, allora qualcuno lassù ci avrebbe aiutati. Ho deciso di portare avanti la gravidanza, e ringrazio Dio che è andato tutto bene e che mi ha donato questi piccoli gioielli. Certo, non è facile. Mio marito è saldatore, le difficoltà economiche ci sono e gestire quattro neonati tutti insieme è davvero molto, molto complicato. Sappiamo che da qui in avanti non sarà facile, che i prossimi anni saranno complicati, perchè i bambini dovranno crescere, andare a scuola. Ma almeno adesso non ci sentiamo più soli. Da qualche giorno stiamo sperimentando la gioia di essere circondati da tanta solidarietà.



Per questo vorrei ringraziare pubblicamente tutte le persone che ci stanno scrivendo e aiutando, il direttore di Tgcom, Paolo Liguori, e tutta la redazione per aver accolto sulla propria testata il nostro appello. Grazie, grazie mille. E tanti auguri di Buon Natale a tutti.



Judith