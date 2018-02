Le fiamme che hanno distrutto l'autobus sono divampate poco dopo che i 50 passeggeri erano scesi dal mezzo. A Sottomarina di Chioggia, intorno alle 6:30 del mattino, un bus di linea dell'azienda di trasporto locale ha preso fuoco a causa di un guasto tecnico nel vano motore. Il conducente, notato il malfunzionamento e avvertita la puzza di bruciato, come racconta La Nuova, ha fatto scendere i pendolari diretti a Venezia. Il rogo non ha coinvolto persone, e i vigili del fuoco sono intervenuti con due automezzi per spegnere l'incendio.